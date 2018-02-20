В Белгородской области теща нанесла ножевое ранение бывшему зятю

В Старом Осколе Белгородской области теща нанесла ножевое ранение бывшему зятю.
Накануне мужчина пришел к экс-теще в нетрезвом состоянии. На просьбу женщины покинуть дом, он не отреагировал и создал ссору, в ходе которой попытался ударить бывшую тещу. Защитная реакция пенсионерки не заставила себя ждать и она ранила зятя ножом.
Испугавшись последствий, женщина самостоятельно вызвала скорую помощь, которая доставила потерпевшего в больницу. Доктора констатировали факт нанесения тяжелого вреда здоровью.
Против напавшей возбуждено уголовное дело, согласно статье 114 Уголовного кодекса России. Женщина находится под подпиской о невыезде.