В Белгородской области теща нанесла ножевое ранение бывшему зятю

Вчера, 21:43

В Старом Осколе Белгородской области теща нанесла ножевое ранение бывшему зятю.

Накануне мужчина пришел к экс-теще в нетрезвом состоянии. На просьбу женщины покинуть дом, он не отреагировал и создал ссору, в ходе которой попытался ударить бывшую тещу. Защитная реакция пенсионерки не заставила себя ждать и она ранила зятя ножом.

Испугавшись последствий, женщина самостоятельно вызвала скорую помощь, которая доставила потерпевшего в больницу. Доктора констатировали факт нанесения тяжелого вреда здоровью.

Против напавшей возбуждено уголовное дело, согласно статье 114 Уголовного кодекса России. Женщина находится под подпиской о невыезде.