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В Сыктывкаре мужчина из-за мести оболгал экс-супругу

Сегодня, 07:45

Прокуратура города Сыктывкара продолжает расследование по факту распространения заведомо ложных сведений. Фигурантом дела стал мужчина, который из-за мести оболгал экс-супругу. Он приписал женщине занятия проституцией.

Житель Сыктывкара может получить уголовное наказание из-за обвинений в адрес бывшей супруги. Прокуратура установила, что подозреваемый стал зачинщиком в распространении ложной информации, которая порочит честь и достоинство пострадавшей. При этом фэйковая информация размещена в Сети.

Теперь по факту 31-летний сыктывкарец может получить наказание за информацию, согласно которой женщина оказывала услуги интимного характера за денежное вознаграждение. Прокуроры намерены довести вину мужчины по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ.


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