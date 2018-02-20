В Воронеже мошенница выдавала пенсию купюрами из «банка приколов»

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В Воронеже 70-летняя почтальон-мошенница выдавала престарелым пенсию в купюрах из «банка приколов». Своими основными жертвами она выбрала двух проживающих совместно сестёр в возрасте 85 и 90 лет.

Она, заметив, что те складывают полученные пенсии «в подушку», решила этим воспользоваться. «Предпринимательница» начала своё мошенничество в августе 2017 года. Его удалось раскрыть лишь сейчас.

За это время она вручила потерпевшим банкноты из «банка приколов» на реальную сумму в 220 тыс. рублей.

Сёстры долгое время не подозревали, что их обманывают. Это было связано с тем, что получаемые пенсии они откладывали «на чёрный день». Сами существовали на средства, что им приносили дети.

Недавно бабушки решили проверить подлинность хранимых ими сбережений. Когда оказалось, что это «приколы», они отправились к правоохранителям.

Сообщение сделано пресс-службой регионального ГУ МВД.

С подозреваемой уже взяли подписку о невыезде. В случае доказательства совершённого преступления, Фемида может определить ей до 5 лет за решёткой.