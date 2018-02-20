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В Адыгее заключенному пытались передать финики с героином

Сегодня, 20:06

Теучежский городской суд присудил мужчине, который пытался пронести героин в финиках, два года тюремного заключения. Стало известно, что в октябре 2017-го года мужчина, проживающий в поселке Энем, который отбывал наказание в ФКУ ИК-1 УФСИН Российской Федерации по Адыгейской республике, захотел пронести наркотики.

Как докладывает прокуратура города, 32-летнему мужчине передали посылку, в которой обнаружились финики. Во время осмотра посылки администрацией местной тюремной колонии было замечено наркотическое вещество героин, которое находилось в плодах вместо косточек. Судья вынес приговор и назначил в совокупности два года тюремного заключения в тюрьме строгого режима.

Ранее сообщалось о женщине, которая пыталась пронести 54 сим-карты в тюрьму.


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