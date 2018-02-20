В Ростове мать лишили родительских прав из-за собачьей миски

Сегодня, 19:17

В Ростове суд лишил родительских прав нерадивую мать. Ее сыновья ели из собачьей миски и находились в антисанитарных условиях. Теперь двое детей 2016 и 2017 годов рождения направлены на воспитание в Дом ребенка.

ГКУЗ РО «"Дом ребенка" 4 специализированный с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики г. Ростова-на-Дону» готовится принять на воспитание двух мальчиков 2016 и 2017 года рождения. Причиной изъятия детей стало отсутствие нормальных условий содержания.

Также судом доказан факт неоднократных походов матери в загулы, при которых дети были предоставлены сами себе. Они ели из собачьей миски и иногда пили алкоголь. Такой образ жизни детям пришлось вести с июля 2017 года. С матери-кукушки взыскали алименты в пользу ее биологических потомков.