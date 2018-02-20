Чепчанин пошёл под суд за съёмку голых коллег

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Чепчанин осуждён за съёмку обнажённых сотрудников. С начала лета и до конца осени прошлого года мужчина неоднократно ставил видеокамеру в бытовой постройке в пределах предприятия, находящемся в Кирово-Чепецке. Там он фиксировал на видео работниц в голом виде без их согласия, а после смотрел данные материалы.

В пресс-службе прокуратуры по Кировской области сообщили, что суд признал вину чепчанина и дал распоряжение назначить ему 240 часов исправительных работ. Известно, что на данный момент приговор всё ещё не в силе.

Ранее сообщалось, по такой же статье в 2017 году был осуждён ещё один кирово-чепчанин. Он снял на видеокамеру свою спящую голую девушку. После этого обнародовал для всеобщего обозрения материал в интернете. Тогда суд приговорил его к 300 часам обязательных работ.