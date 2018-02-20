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Житель Владимира снимал пасынка в порно

Сегодня, 17:38

Житель города Владимир снимал 12-летнего пасынка в порнографии. Теперь мужчине могут дать 15 лет тюрьмы за использование малолетнего ребёнка с целью изготовить видеоматериалы.

Во Владимире задержали 47-летнего горожанина. Следствие сообщило, обвиняемый жил с женщиной, которая была матерью троих несовершеннолетних детей. Как оказалось, подозреваемый с 2012 года в адрес одного из них неоднократно совершал неправоправные действия. Всё стало известно, когда мужчина покинул семью. Его сожительница во время уборки нашла материалы, где были фотографии её сына порнографической категории. После этого она незамедлительно сообщила об этом в полицию.

В связи с данным происшествием проводят экспертизу. Подозреваемый в правонарушении мужчина работал менеджером по рекламе и имел удалённую работу в коммерческой зарубежной организации.


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