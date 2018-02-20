В Перми закрыли приют-«концлагерь» для пенсионеров «Мария»

Сегодня, 17:01

Приют для пожилых людей «Мария» в Перми, получивший в СМИ прозвище «концлагерь», закрыт решением областного Министерства социального развития. Теперь оскандалившейся организацией заинтересовался Следком.

Проверяя приют-«концлагерь» «Мария», сотрудники Министерства соцразвития Пермского края засвидетельствовали множество грубых и порой шокирующих нарушений. Пожилым людям в данной организации не оказывались своевременная медицинская помощь и должный уход. Однако больше всего комиссию шокировали обнаруженные трупы двоих жителей приюта, лежавшие в комнате с остальными пенсионерами.

Решением Министерства соцразвития Пермского края, приют-«концлагерь» «Мария» прекращает свое существование. Теперь изучением деятельности оскандалившейся организации займется Следком.