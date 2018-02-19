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В Хакасии 46-летний мужчина убил сожительницу и расчленил ее тело

Вчера, 23:47

Мужчина из Хакассии совершил жестокое преступление относительно жизни человека. Как стало известно СМИ, он сначала убил свою сожительницу, а потом расчленил ее тело.

Несколько дней назад в Хакасии состоялось заседание суда относительно 46-летнего местного жителя, который является уроженцем Саяногорска. Преступление было совершено летом 2017 года, но следствие закончилось лишь спустя несколько месяцев. Как было озвучено из материалов уголовного дела, 46-летний мужчина в день убийства пребывал в квартире своей сожительницы на территории городского общежития.

Между парой возник конфликт, приведший к необратимым последствиям. Агрессивный и пьяный гражданский муж 8 раз ударил свою невесту табуретом по голове. После этого он накинул кабель от телевизора потерпевшей на шею и стал затягивать его потуже. Как только он увидел, что жертва перестала дышать, он при помощи кухонного ножа расчленил ее тело и вынес на территорию гаражного кооператива. Он хотел спрятать улики и отвести от себя подозрение полиции. За столь жестокое убийство житель Хакасии получил 10 лет тюрьмы. Свою вину он признал в процессе следствия.


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