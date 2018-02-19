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Жителю Североморска в пьяной драке выбили глаз

Вчера, 22:01

36-летнему жителю Североморска в драке выбили глаз и повредили надбровную дугу. Конфликт случился в баре, откуда потерпевшего и привезли в больницу.

Известно, что мужчина поссорился с другим посетителем заведения 20-ти лет, который и нанес ему тяжелые травмы. Оба участника драки находились в нетрезвом состоянии.

Обвиняемый был задержан и доставлен в отделение полиции, где признался в содеянном. Причину, по которой потасовка началась, молодой человек не помнит. Против подозреваемого открыто уголовное дело по статье, которая предполагает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.


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