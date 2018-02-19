Мужчину из Нижнего Новгорода осудили на 20 лет за изнасилование дочки

Вчера, 21:25

Мужчина из Нижнего Новгорода осужден на 20 лет за то, что полтора года насиловал свою несовершеннолетнюю дочь.

Житель Нижнего Новгорода с июня 2015 года по декабрь 2016 года совершал насильственные действия сексуального характера над своей собственной дочкой. Все это время 39-летний мужчина запугивал девочку угрозами расправы в случае, если она распространит хоть какие-то сведения о его преступных действиях.

Через полтора года издевательств девочка не выдержала и рассказала обо всем своей маме, которая обратилась за помощью в местный отдел полиции, где написала заявление на супруга.

Во время судебного разбирательства мужчина всячески отрицал вину, пользуясь соответствующей статьей Конституции. Однако сотрудники Следственного комитета собрали неопровержимые факты, доказывающие его вину. Суд приговорил подозреваемого к 20 годам колонии строгого режима за изнасилование малолетней девочки, которая не достигла 14-летнего возраста.