Сожительница полковника Захарченко требует «за беспокойство» 3 млн рублей

Вчера, 21:10

Бывшая сожительница полковника Захарченко, имеющая от него ребёнка, требует за своё «беспокойство» 3 млн рублей. Женщина была задержана на 48 часов осень 2017 года.

Впоследствии дело в отношении её «развалилось». Анастасию Пестрикову, родившую миллиардеру Захарченко ребёнка, временно задержали при проведении следственных действий, касающихся её возлюбленного.

Теперь она требует за это компенсацию. Ответчиком она избрала Минфин. Сумму иска установила в 3 млн рублей.

Интересы истицы представляет адвокат Валерия Туникова. Со слов правозащитницы, её клиентка была задержана в самарском аэропорту незаконно и без оснований.

После этого её содержали в Москве 48 часов в изоляторе на Петровке. После этого Пестрикова, якобы, даже не была уведомлена о своём процессуальном статусе.

Помимо того, то, как освещался арест доверительницы в СМИ, причинило ей нанесение существенного репутационного ущерба.

Таким образом 48 часов в не самых плохих условиях содержания оценены потерпевшей стороной в 3 млн рублей.