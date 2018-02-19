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В Москве гомосексуалист зарезал сожителя в День влюблённых

Сегодня, 20:01

В Москве 14 февраля мужчина нетрадиционной ориентации прирезал певца-сожителя. Гомосексуалист нанёс своей жертве семь ранений холодным оружием.

Об этом стало известно от источников правоохранительных органов. Как сообщают, происшествие имело место в День влюблённых, именно в этот день певец и исчез. Его страница в социальной сети "ВКонтакте" гласит о том, что в последний раз он появлялся онлайн 14 числа текущего месяца. Гара (так звали певца) жил в сьёмной квартире в Отрадном в районе Северного бульвара вместе со своим другом Русланом. Именно его и подозревают сотрудники полиции в убийстве, при котором тот нанёс певцу 4 удара в область живота и 3 в грудь. Источники утверждают, что оба сожителя были нетрадиционной ориентации.


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