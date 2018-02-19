В Москве со склада похитили обувь на 30 млн рублей

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В Москве неизвестные совершили хищение на сумму 30 млн рублей. Со склада в Батюнинском проезде украли 60 тыс. пар детской обуви. Информацию сообщила предпринимательница из Северной Кореи.

Накануне в полицию поступило заявление от владелицы склада детской обуви. Известно, что в 18:30 мск директор коммерческой компании проинформировала о пропаже 60 тыс. пар обуви. Общая сумма ущерба равна около 30 тыс. рублей.

Информация по ситуации уточняется и проверяется. Подозреваемых лиц на данный момент нет. Происшествие произошло в Батюнинском проезде. Информация о пострадавшей компании находится пока под не разглашением.