Семь ножевых ранений в Подмосковье нанес муж беременной жене

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Муж нанес семь ножевых ранений беременной жене. Трагедия произошла в подмосковном Серпухове.

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного города Серпухова проводят расследование в деле о нанесении ножевых ранений беременной женщине. Известно, что муж нанес свой супруге семь ножевых ранений, а позже и его нашли мёртвым.

К счастью женщина выжила, на данный момент она находится в одном из медицинских учреждений города. Медики не сообщают, удалось ли спасти ребенка. Известно только, что пострадавшая находилась на 20-й неделе беременности, а сейчас ее состояние расценивается специалистами как тяжелое.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что 30-летнюю женщину нашли без сознания соседи, что привело к такому развитию событий в их семье, женщина рассказать пока не может. Тело ее мужа направлено для проведения всех необходимых экспертиз, которые и покажут в каком состоянии он на момент совершения нападения на жену. Сотрудники полиции проводят все необходимые следственные мероприятия, проверяется также версия причастности к данному делу третьего лица.