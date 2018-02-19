Житель Свердловской области завалил местные паблики в соцсетях порнографией

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Популярные сообщества Нижнего Тагила в социальных сетях на днях «атаковал» некий пользователь из данного города, который массово размещал на стене пабликов фото- и видеоматериалы порнографического характера. Горожан возмутила деятельность мужчины.

Фотографии в аккаунте местного жителя нет. Если верить указанным на странице данным, ему 39 лет. Себя он относит к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации, в числе его подписок есть несколько ЛГБТ-сообществ. При этом не известно, пишет ли мужчина под своим именем или скрывает личность. В основных пабликах города его уже знают и размещаемую им информацию удаляют без обсуждения. Самого же пользователя везде отправляют в бан, однако он всё равно настойчиво пытается пропагандировать порнографию. В этой связи местная полиция уже начала проверку и намерены разыскать любителя порно.

Ранее мы сообщали, что в Йошкар-Оле возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Мужчину уличили в распространении детского порно.