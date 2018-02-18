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Головатюк: расстрел в Кизляре является терактом на религиозной почве

Вчера, 20:19

Андрей Головатюк, который является полковником запаса и членом президиума общероссийской организации «Офицеры России», считает, что расстрел в Кизляре не мог быть инициативой самого 22-летнего убийцы. Военный эксперт полагает, что это мог быть теракт, совершённый на религиозной почве.

Андрей Головатюк уверен, что расстрел в Кизляре должны классифицировать как террористический акт, который был совершён на религиозной почве.

Специалист в военном деле заявляет, что такой вывод можно сделать только потому, что происшествие случилось в самый последний день Масленицы. Кроме этого, как добавляет Головатюк, тот факт, что нападающий стрелял возле храма наводит его на мысль, что преступник совершал свои действия через призму религиозного оттенка.

В данный момент полковник уверен, что в наше время главным остаётся необходимость выявить все мотивы убийцы. Сам Головатюк сомневается в том, что 22-летнему парню пришло в голову устроить расстрел. Военный считает, что это была подготовленная акция нескольких людей или же группировки, а молодой человек был обычным исполнителем.


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