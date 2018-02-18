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В Волгограде неизвестные сожгли дорогой внедорожник руководителя «Бон Аппетит»

Сегодня, 19:15

В Волгограде неизвестны сожгли дорогой внедорожник Toyota Land Cruiser. Известно, что автомобиль принадлежал Артёму Татосяну, который является руководителем сети фастфуда ООО «Бон Аппетит».

В полиции уточняют, что данное происшествие случилось в ночь с 17 на 18 февраля в Дзержинском районе города. В Региональном главке МВД добавили, что правоохранители изъяли запись с камер наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, что несколько человек поджигают внедорожник Toyota Land Cruiser.

По некоторым поступившим данным от источников в правоохранительных органах, данный автомобиль принадлежит Артёму Татосяну, руководителю сети фастфуда «Бон Аппетит». Полиция сообщает, что оперативники уже возбудили уголовное дело по факту поджога машины.


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