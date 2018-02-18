В Братске мужчина убил свою знакомую из-за пачки сигарет

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В Братске Падунский районный суд приговорил к 6,5 годам колонии строго режима 43-летнего местного жителя, который после распития в компании спиртных напитков убил свою знакомую из-за пачки сигарет. Более подробную информацию сообщает пресс-служба суда.

В суде рассказали, что данное преступление было совершено в ноябре 2017-го. Компания мужчин и женщин собралась в гостях у одного из знакомых. Когда застолье стало подходить к концу, одна из знакомых оделась и пошла домой. Один из мужчин после её ухода заметил отсутствие у него обычной пачки сигарет. Тогда осуждённый и его друг разозлились. Они пошли в дом женщины с требованиями вернуть сигареты. Та ответила, что у неё их нет, однако в этот момент из кармана её куртки выпала эта роковая пачка. Мужчины сразу разозлились и стали избивать свою подругу. Женщина потеряла сознание, а товарищи ушли, не вызвав скорой. Так она пролежала до следующего дня, пока ей не вызвали врачей. В реанимации потерпевшей констатировали смерть.

Осуждённый рассказал, что если бы он был трезв, то «возможно преступления и не совершил». В содеянном он полностью раскаивается.

Суд приговорил преступника к 6,5 годам колонии строго режима.