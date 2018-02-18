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Пьяные женщины украли инвалидную коляску ребенка в Набережных Челнах

Сегодня, 16:06

В Набережных Челнах две женщины, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, похитили инвалидное кресло ребенка.

Инцидент произошел недавно в многоквартирном доме 29/20 в Набережных Челнах. Утром 14 февраля мама и ее ребенок с диагнозом ДЦП собирались на прогулку, а когда женщина вышла в подъезд за инвалидной коляской, то не нашла ее там. Она утверждает, что коляску всегда хранили на лестничной площадке, так как в квартире недостаточно места.

Благодаря установленным камерам видеонаблюдения, сотрудники 1 полицейского отдела «Автозаводский» смогли установить личности и задержать злоумышленниц. Ими оказались две местные жительницы 52 и 57 лет. Свою вину они полностью признали.

По словам подозреваемых, во время застолья одна из них пожаловалась, что у нее есть родственник с физическими ограничениями в передвижении. В ответ на это вторая сообщила, что накануне видела в подъезде жилого дома ненужную, бесхозную каталку. Недолго думая, они заказали такси, приехали к дому и забрали инвалидную коляску, после чего вернулись на продолжение веселья.

Кресло впоследствии было обнаружено у похитительниц в квартире, его изъяли и вскоре вернут настоящим хозяевам. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ, согласно которой женщинам грозит до 5 лет заключения.


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