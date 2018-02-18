Орске пьяная горе-мать раздавила младенца во сне

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Недавно орский Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело, которое было возбуждено по отношению к местной жительнице. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раздавила своего младенца во время сна с ним на одной кровати.

Уточняется, что орские правоохранители возбудили уголовное дело после обращения самой женщины. Ей приписывали статью о причинении смерти по неосторожности.

Во время следствия осуждённая сразу же призналась, что она, будучи пьяной, легла спасть радом со своим маленьким ребёнком. Однако во время сна мамаша раздавила младенца. Свою вину женщина полностью признаёт.

В итоге суд рассмотрел дело подсудимой и вынес ей приговор в виде лишения свободы на срок 10 месяцев. Известно, что пока что решение суда в свою законную силу не успело вступить.