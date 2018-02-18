Во Владикавказе закрыли бордель, работающий под вывеской отеля

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Сотрудники полиции прекратили деятельность борделя, функционирующего на базе одной из гостиниц Владикавказа. Как пояснили в республиканском МВД, постояльцам отеля администратор предлагала услуги интимного характера, которые оказывали три жительницы соседнего региона.

Выявить факт работы борделя удалось путём осуществления «контрольной закупки». Один из сотрудников полиции под видом посетителя заселился в номер, после чего администратор сразу же предложила ему «дополнительные услуги». Цены на подобного рода «развлечения» были фиксированными – 7500 тысяч рублей. В отношении 49-летней женщины возбудили уголовное дело за сводничество. Её подопечные «отделались» составлением протоколов об административном правонарушении.

Ранее мы писали, что в Вологде полиция разоблачила сеть борделей, которые работали под видом массажных салонов. 30-летний местный житель открыл несколько заведений, где массажистками работали «девочки по вызову».