В Петербурге пьяный мужчина из Орла заколол вилкой знакомого пенсионера

Сегодня, 18:50

На Загородном проспекте в Петербурге в одном из многоэтажных домов пьяный мужчина заколол своего знакомого пенсионера вилкой. Происшествие случилось дома у погибшего, во время застолья хозяина квартиры.

Источник в правоохранительных органах сообщает, что мужчина из Орла приехал к 63-летнему хозяину квартиры в гости. Товарищи стали выпивать. Во время застолья всполыхнула сильная ссора.

Когда у оппонентов в «жаркой дискуссии» закончились аргументы, беседа стала принимать угрожающий оборот. Оказывается, что гость пенсионера был намного младше него. Обвиняемому было 38 лет, и соответственно сил у него было больше, чем у его престарелого друга.

Однако мужчина не стал пускать в ход традиционные кулаки. Он схватился за обычную столовую вилку, которой компания ела во время употребления алкогольных напитков. В руках обвиняемого столовый прибор стал грозным оружием. Он стал жестоко втыкать её в своего пожилого друга.

Источник-правоохранитель добавляет, что хозяин квартиры получил большое количество ранений, от чего и скончался прямо у себя дома.

Более детальная информация пока что неизвестна, так как обвиняемого задержали и в данный момент допрашивают.