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Житель Архангельска притворился женщиной и хотел убить бывшую жену

Сегодня, 17:45

Житель Архангельска притворился женщиной и хотел убить свою бывшую жену, которая ушла к другому с двумя детьми. Инцидент произошел в Подмосковье, куда она переехала после развода.

По предварительным данным, женщина покинула Архангельск и 41-летнего бывшего мужа, не оставив контакты. Мужчина долгое время искал ее на просторах Интернета и нашел, когда женщина хотела продать свои туфли. Он списался с ней под видом покупательницы и назначил встречу неподалеку от ее местожительства. Ревнивец приобрел нож и планировал расправиться с бывшей женой, но на встречу пришел ее нынешний муж.

Злоумышленник пришел в ярость и накинулся на оппонента с ножом, нанеся ему два удара в спину. Очевидец происшествия помог задержать агрессора, которого забрала полиция. Жителя Архангельска приговорили к шести годам колонии, предварительно проверив его на вменяемость.


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