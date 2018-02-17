В Ленобласти полиция арестовала за изнасилование 13-летней девушки двоих подростков

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В Тихвине (Ленобласть) 13-летняя школьница обвинила двоих 15-летних подростков в групповом изнасиловании. Предполагаемых злоумышленников арестовали, Следком завел уголовное дело.

Тяжкое преступление в ленинградском Тихвине произошло в августе прошлого года, однако 13-летняя потерпевшая осмелилась рассказать о нем родителям лишь сейчас. Мать потерпевшей школьницы написала заявление в полицию на двоих 15-летних парней, обвинив их в групповом изнасиловании дочери.

Следком Ленобласти завел уголовное дело, арестовав подростков до избрания меры пресечения. Отмечается, один из предполагаемых злоумышленников состоит на учете в полиции, второй - нигде не учится.