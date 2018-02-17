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В Ульяновской области ВИЧ-инфицированные зеки откопали 20-метровый тоннель и сбежали

Сегодня, 15:09

В Ульяновской области на протяжении четырех суток правоохранительные органы ловили 14 ВИЧ-инфицированных зеков, сбежавших через собственноручно вырытый 20-метровый тоннель. В итоге, все участники побега вернулись в места лишения свободы под Новоульяновском.

Сенсационный побег состоялся 18 января. Смотрящий пришел будить заключенных, однако их койки были пустыми, а под стеной внезапно образовался 20-метровый тоннель. Предполагается, с ноября прошлого года 14 ВИЧ-инфицированных зеков подручными средствами рыли себе путь на волю. О ЧП в Новоульяновске моментально узнали все правоохранительные ведомства Ульяновской области, получившие разрешение стрелять на поражение. На протяжении 4 суток стражи порядка разыскивали по региону опасных беглецов, разделившихся на группы. За короткое пребывание на свободе злоумышленники совершили мелкий грабеж и напали на автомобилиста, попытавшись завладеть его транспортным средством.

Арестовать четверых ВИЧ-инфицированных зеков правоохранителям удалось возле дома, рассматриваемого как предполагаемое убежище преступников. Позднее наручники защелкнулись на руках и остальных участников побега. Уникальный инцидент в истории российской уголовно-исполнительной системы спровоцировал Минюст РФ на съемки документального фильма о нем.


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