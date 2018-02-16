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В Астрахани 22-летний «Отелло» сломал руку девушке

Сегодня, 19:51

В Астрахани врачи диагностировали у девушки перелом руки и ушиби лица. Травмы пострадавшая получила в результате ревности своего 22-летнего парня. «Отелло» прибег к физической расправе в ярости.

 Уголовное производство началось против 22-летнего жителя Астрахани, он стал фигурантом дела, которое расследовали в октябре прошлого года. По версии следствия, нарушитель в порыве ревности нанес своей возлюбленной удары по лицу и сломал руку. Ярость мужчиной владела долго, поскольку врачи подтвердили многочисленные побои на теле жертвы.

Когда молодая женщина закричала от боли, злоумышленник прекратил ее избивать и ушел. Причиной стала переписка возлюбленной на телефоне. Информацию подтвердили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.


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