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Смерть 3-летней девочки в детсаду Москвы прокомментировал отец

Сегодня, 17:59

Отец трехлетней девочки, которая скончалась в одном из детских садов Москвы по вине воспитателя, прокомментировал смерть своей дочери.

"Время от времени малышка отказывалась ходить в группу, а иногда возвращалась с синяками. Но сегодня пошла без проблем. В этот же детсад ходит брат погибшей девочки", - заявил отец погибшего ребенка.

Напомним, что ребенок погиб во время прогулки. Воспитатель учреждения оставила девочку на улицу, в результате чего она замерзла в сугробе и скончалась. Однако виновница смерти ребенка сама не знала, где воспитанница может быть, и объявила о пропаже воспитанницы. Вскоре девочку нашли без признаков жизни в сугробе. Инцидент произошел в детском саду "Белоснежка".

"Ну она не любила в детский сад ходить. Она вообще-то в этом году ходила в первый раз, в октябре начала ходить. Сначала нормально ходила — месяц. А потом что-то перестала. Не хочу ходить в садик — меня там обижают", - заявили родители погибшей девочки.


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