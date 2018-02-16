В Воронежской области пьяница из Сочи напал с топором на жену и детей

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Россошанский районный суд Воронежской области рассмотрит уголовные производства уроженца Сочи, изуродовавшего кухонным топором жену и угрожавшего кровавой расправой детям. Правоохранители нашли в доме предполагаемого злоумышленника пакет с наркотиками, возбудив сразу 3 уголовных производства.

Череда тяжких уголовных преступлений произошла в Воронежской области в ноябре 2017 года. Подозреваемый уроженец Сочи пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, попросив супругу отпустить с ним 3-летнюю дочь и 4-летнего сына на прогулку в парк. Заботливая мать отказала неадекватному мужу, после чего тот взбесился. Предполагаемый злоумышленник, вооружившись кухонным топором, начал наносить колото-резаные ранения потерпевшей. Затем он отлучился за ножом, дабы зарезать супругу. Считанных секунд женщине хватило, чтобы сбежать к соседям и вызвать правоохранителей. До приезда стражей порядка подозреваемый угрожал кровавой расплатой детям.

Оперативно приехавшие на место преступления воронежские полицейские обезоружили и арестовали пьяницу. В ходе обысков в квартире оскандалившегося семейства нашли марихуану. Как итог, житель Россошанского района стал фигурантом сразу трех уголовных производств, возбужденных по факту покушения на убийство, угрозы убийством и незаконного хранения наркотиков.