В сеть просочилось фото одного из расстрелянных морпехов ВС Украины

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Украинская пресса опубликовала фото 31-летнего морпеха ВС Валерия Литвиненко, ставшего одной из жертв расстрела сослуживцами. Снимки СМИ предоставили родственники погибшего солдата.

Побеседовавшие с журналистами родственники Валерия Литвиненко рассказали, что представители ВС Украины все еще не сообщили им подробности смерти 31-летнего морпеха. В телефонном режиме руководство оскандалившейся воинской части пообщалось с родственниками убитого солдата одной фразой: «Застрелили ночью». У Литвиненко остался маленький ребенок от распавшегося брака.

Накануне Генпрокуратура Украины подтвердила убийство четверых морпехов ВС двумя сослуживцами. Тяжкое преступление произошло 14 февраля на территории расположенной в Донбассе воинской части. Предполагаемые злоумышленники пытались избавиться от улик, совершив неудачный поджог дома с трупами потерпевших. Сейчас подозреваемые задержаны, на первом допросе правоохранителям удалось добиться признательных показаний.