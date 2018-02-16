VistaNews.ru


В Москве место на кладбище от мошенника обошлось женщине в 1,3 млн

Сегодня, 13:34

В Москве за место на столичном кладбище женщина заплатила 1,3 миллиона рублей. По итогу ее "благодетель" оказался мошенником.

К сотрудникам правоохранительных органов столицы обратилась женщина, которая заплатила за место на кладбище 1,3 миллиона рублей. Как оказалось, места на кладбище потерпевшая не получила. По данному заявлению сотрудники полиции провели проверку и возбудили уголовное дело.

Установлено, что москвичка купила место на Троекуровском кладбище еще 29 декабря прошлого года. Покупаемое 44-летней женщиной место должно было находиться на участке 15А. После того, как покупательница отдала мошеннику деньги, он скрылся и не предоставил ей документов, подтверждающих ее право на данный участок.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают личность мошенника. Пострадавшая полностью описала его – создан фоторобот.  В последнее время подобные случаи участились, ведь места на московских кладбищах мало и все участки достаточно дорогие. Всех, кто планирует совершить подобную сделку, правоохранители просят убедиться в том, что они не имеют дело с мошенниками.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.