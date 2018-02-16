В Москве место на кладбище от мошенника обошлось женщине в 1,3 млн

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В Москве за место на столичном кладбище женщина заплатила 1,3 миллиона рублей. По итогу ее "благодетель" оказался мошенником.

К сотрудникам правоохранительных органов столицы обратилась женщина, которая заплатила за место на кладбище 1,3 миллиона рублей. Как оказалось, места на кладбище потерпевшая не получила. По данному заявлению сотрудники полиции провели проверку и возбудили уголовное дело.

Установлено, что москвичка купила место на Троекуровском кладбище еще 29 декабря прошлого года. Покупаемое 44-летней женщиной место должно было находиться на участке 15А. После того, как покупательница отдала мошеннику деньги, он скрылся и не предоставил ей документов, подтверждающих ее право на данный участок.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают личность мошенника. Пострадавшая полностью описала его – создан фоторобот. В последнее время подобные случаи участились, ведь места на московских кладбищах мало и все участки достаточно дорогие. Всех, кто планирует совершить подобную сделку, правоохранители просят убедиться в том, что они не имеют дело с мошенниками.