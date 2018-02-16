В Москве в ходе пьяной ссоры женщина воткнула нож в горло подруги

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Сотрудники МВД Москвы арестовали 29-летнюю местную жительницу, подозреваемую в умышленном убийстве 37-летней подруги. Накануне предполагаемая злоумышленница в ходе пьяной ссоры воткнула нож в горло подозреваемой, спрятав тело в ванной комнате чужой квартиры.

О тяжком преступлении правоохранительным органам Москвы сообщил хозяин квартиры, ставшей местом жесткого убийства. В ходе следственных мероприятий стражи порядка установили, как 15 февраля в жилище на юге столицы 29-летняя потерпевшая и 37-летняя подозреваемая устроили распитие алкогольных напитков. По неизвестной причине между подругами вспыхнула ссора, закончившаяся летальной поножовщиной. Предполагаемая злоумышленница схватила холодное оружие, нанеся жертве несовместимое с жизнью колото-резанное ранение горла.

Сейчас подозреваемая пребывает в стенах одного из московских СИЗО, против нее заведено уголовное дело. После ряда допросов и экспертиз производство передадут на рассмотрение в суд.