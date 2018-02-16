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Пара из Орла провела БДСМ-эксперимент, который закончился расчлененкой

Сегодня, 13:21

Молодая пара из Орла решила разнообразить секс и провела БДСМ-эксперимент. После него сестра девушки нашла останки ее возлюбленного в квартире.

Влюбленная пара из Орла решила заняться БДСМ-играми, которые закончились очень плачевно. Сестра 21-летней девушки, придя в квартиру, где происходил эксперимент, обнаружила в ней останки 24-летнего мужчины. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, которые заподозрили в убийстве партнершу жертвы. По данному факту возбуждено уголовное дело, проходит следствие.
Трагедия произошла 11 февраля, практически накануне Дня влюбленных. Установлено, что в результате любовных игр молодой человек умер, а его партнерша расчленила его. Задержанная рассказала, что парень скончался во время любовных игр, а для того, чтобы избавиться от трупа, девушка расчленила его и хотела вынести по частям. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что парень умер от удушья.
Правоохранители выяснили, что девушка уже давно увлеклась БДСМ, а также оккультизмом. Соседи рассказали, что пара часто практиковала проведение шумных оргий, от которых страдали все жители подъезда. Девушка помещена для проведения психиатрической экспертизы в медицинское учреждение.


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