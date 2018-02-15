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У москвича в McDonalds украли кошелёк с золотыми монетами

Сегодня, 18:47

В Москве в одном из ресторанов франшизы McDonalds у мужчины украли кошелёк с золотыми монетами. Инцидент произошёл 15 февраля.

В сообщении указано, что инцидент произошёл около ресторана, который располагается по улице Зеленодольская, 38. По словам потерпевшего, к нему приблизились 4 человека не славянской внешности и ограбили. По всей видимости они знали, что в кошельке окажется целая пачка монет из золота. После кражи злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Потерпевший сразу же обратился в правоохранительные органы.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Кража", ведутся поиски подозреваемых.


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