Прокуратура Украины подтвердила убийство четверых военных двумя морпехами ВС

Сегодня, 17:14

Андрей Лысенко, занимающий должность генерального прокурора Украины, подтвердил арест двоих морских пехотинцев Вооруженных сил, подозреваемых в убийстве четверых сослуживцев. Против предполагаемых злоумышленников заведено уголовное дело.

Тяжкое преступление произошло возле населенного пункта Широкино (Донецкая область). Четверых военнослужащих части А-2802 нашли убитыми, а на их телах обнаружили следы от пулевых ранений. Проведя комплекс следственных мероприятий и допросов, правоохранительные органы Украины установили причастность двоих морпехов к расправе над сослуживцами. Предполагается, конфликт между потерпевшими и подозреваемыми возник на почве установившихся неуставных отношений, подытожил Андрей Лысенко.

Сейчас предполагаемые злоумышленники арестованы и помещены под стражу. Генпрокуратура Украины намерена добиться избрания меры пресечения свободы до суда в виде помещения в СИЗО. Следствие продолжает сбор доказательной базы.