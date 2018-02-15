В Абакане сутенеры заставляли школьницу заниматься проституцией

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В Хакасии расследуется резонансное дело по подозрению троих жителей республики в организации притона, где клиентам оказывались услуги интимного характера под вывеской массажного салона. Сутенеры заставляли девушек, среди которых оказалась несовершеннолетняя школьница, заниматься проституцией, угрожая физической расправой.

Оперативные работники из Абакана получили агентурную информацию о деятельности некоего «массажного салона», открывшегося в подвальном помещении административного здания. После тщательной разработки сведений, выяснилось, что группа из двоих мужчин и женщины, методом шантажа и угроз физического насилия, по сути, взяли в рабство 13 девушек, которые оказывали клиентам услуги сексуального характера.

Клиентов искали через социальные сети, была продумана система конспирации. После того, как притон был разоблачен, оказалось, что одна из жертв преступной группы учится в школе и является несовершеннолетней. В связи с этим, расследование деятельности банды было взято под особый контроль. Суд назначил соответствующую меру пресечения для подозреваемых. Следствие продолжается.