VistaNews.ru


В Воронеже рецидивист 21-летнего возраста похитил своего должника

Сегодня, 17:04

В Воронеже рецидивист 21-летнего возраста похитил своего должника, проживавшего на улице Спортивной. Он ворвался в его квартиру, избил, а после посадил для устрашения в подвал.

 Перед этим он забрал из квартиры несколько единиц бытовой техники. Также его добычей стал планшетный компьютер пострадавшего.

После этого он силой заставил должника сесть в свою машину. Злоумышленник отвёз его в один из домов по улице Рокоссовского. Там проживали его знакомые. Чтобы побольше напугать заёмщика, он посадил его в подвал, продержав там несколько часов.

Освобождение «заключённого» произошло лишь ночью. Ему кредитор посоветовал незамедлительно вернуть долг, но 26-летний молодой человек предпочёл обратиться к правоохранителям.

Подозреваемого задержали. При обыске на его квартире было найдено имущество, которое он похитил у потерпевшего.

Ранее подозреваемый неоднократно отдавался под суд за совершение имущественных преступлений.

Сообщение сделано пресс-службой регионального ГУ МВД.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.