Сегодня, 17:04

В Воронеже рецидивист 21-летнего возраста похитил своего должника, проживавшего на улице Спортивной. Он ворвался в его квартиру, избил, а после посадил для устрашения в подвал.

Перед этим он забрал из квартиры несколько единиц бытовой техники. Также его добычей стал планшетный компьютер пострадавшего.

После этого он силой заставил должника сесть в свою машину. Злоумышленник отвёз его в один из домов по улице Рокоссовского. Там проживали его знакомые. Чтобы побольше напугать заёмщика, он посадил его в подвал, продержав там несколько часов.

Освобождение «заключённого» произошло лишь ночью. Ему кредитор посоветовал незамедлительно вернуть долг, но 26-летний молодой человек предпочёл обратиться к правоохранителям.

Подозреваемого задержали. При обыске на его квартире было найдено имущество, которое он похитил у потерпевшего.

Ранее подозреваемый неоднократно отдавался под суд за совершение имущественных преступлений.

Сообщение сделано пресс-службой регионального ГУ МВД.