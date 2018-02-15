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В Уфе специалисту ЖКХ пробили голову во время устранения течи батареи

Сегодня, 15:14

Бригада специалистов ЖКХ 15 января выехала в Орджоникидзевский район Уфы. По факту устранения течи батареи начались ремонтные работы. «Веселые» жильцы пробили голову мужчине и вывихнули руку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 Аварийно-диспетчерская служба Уфы сегодня возмущена отношением к своим сотрудникам. Мужчина после устранения порыва воды в батарее у жильцов стал пациентом городской больницы. Причиной этому стало очень бурное поведение жильцов квартиры, в которой проводился ремонт трубопровода. Известно, что нападавшие на мужчину люди были изрядно выпившие и вели себя неадекватно. После разборок с слесарем, «веселые» жильцы серьезно повредили автомобиль аварийной службы.

Случай попал под прицел правоохранителей, которые решают, открывать уголовное дело или нет. Нападавшие люди вины не признают, поскольку ничего не помнят из-за большого количества выпитого спиртного.


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