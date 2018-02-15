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Пристававшего к детям мужчину задержали на севере Ульяновска

Сегодня, 15:02

СУ СК России по Ульяновской области информирует о задержании подозреваемого в педофилии. Пристававший к детям мужчина попал к правоохранителям на севере Ульяновска.

 Подозреваемый в растлении детей не достигших 18 лет задержан силами полиции. По факту, известно, что он является жителем Ленинского района Ульяновска 1982 года рождения.

 В Следственном комитете подтвердили поимку преступника. Также сообщается, что вину парень признает и не отпирается от своих действий.

Эту информацию предоставил начальник пресс-службы УМВД по Ульяновской области Алексей Рыжов. Если же вину педофила докажут, то ему грозит уголовный срок по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера»). На данный момент проводится проверка обстоятельств дела.


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