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Саратовец обокрал москвича и подарил ему куртку

Сегодня, 14:56

Житель Саратова ограбил москвича и решил взамен отдать куртку. Об этом стало известно от столичных СМИ, ссылающихся на правоохранительные органы.

Как стало известно, в полицию обратился 27-летний мужчина. Он утверждает, что по десятой улице Новые Сады на территории лесопарка на него совершил нападение неизвестный. Он несколько раз ударил потерпевшего по лицу, повредил очки и забрал куртку, где был "Айфон". Что примечательно, злоумышленник решил не оставлять свою жертву на холодной улице без одежды. В итоге он подарил москвичу свою куртку.

В результате происшествия в адрес нападавшего открыто уголовное производство по статье "Грабёж". Им стал молодой 26-летний житель Саратовской области. Уголовное дело продолжается рассматриваться.


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