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Петербургский дизайнер осужден на три года за гибель людей в баре в Крыму

Вчера, 22:01

В Ялтинском городском суде завершилось рассмотрение дела по факту гибели двух посетителей местного бара BarFly, скончавшихся от удара током. Виновниками их смерти служители Фемиды признали администратора Александра Федорова и известного петербургского дизайнера Михаила Орлова.

Оба фигуранта дела получили наказание в виде трёх лет лишения свободы. При этом это уже второе рассмотрение дела, поскольку первый раз Верховный суд РФ нашёл в процедуре судебного процесса нарушения и постановил начать рассмотрение заново. Обоим обвиняемым вменялось выполнение работ или оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли гибель двух или более лиц.

Орлов в комментарии прессе пояснил, что лишь работал над эскизами и оформлением дизайна нового заведения. За требования безопасности он не отвечал, а потому считает приговор суда несправедливым. Защита дизайнера уже заявила, что решение будет обжаловано в апелляционной инстанции.


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