В подмосковном Чехове найдено искусанное животными тело младенца

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В подмосковном Чехове сегодня, 14 февраля, между гаражами прохожие нашли случайно тело младенца, которое всё было искусано дворовыми животными. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСУ СК РФ.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольги Врадий, следственный отдел по городу Чехову проводит доследственную проверку по факту обнаружения мертвого тела новорожденного.

Уточняется, что сегодня, 14 февраля, в Чехове случайные прохожие нашли между гаражами мертвого младенца, который был весь искусан животными. В настоящее время на месте происшествия работают местные оперативники. Уже назначена судмедэкспертиза, которая поможет установить точную причину смерти и характер самих укусов. Затем правоохранители примут дальнейшее решение.

Это уже второй подобный случай за последнее время. Ранее сообщалось, что 13 февраля в городе Голицыно было найдено мёртвое тело новорожденной девочки. Её 32-летняя мать сообщила полицейским, что ребёнок родился мёртвым и она решила, видимо под влиянием стресса, просто выкинуть его в сугроб у железнодорожных путей.