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Учинившие резню в пермской школе подростки не могут объяснить мотивы преступления

Сегодня, 19:05

Подозреваемые в резне подростки, учинённой в школе №127 города Пермь, не могут объяснить, что их сподвигло совершить указанное преступление. На допросе они не смогли назвать мотивы своих действий.

Детский омбудсмен Пермского края Павел Миков обвинил тем временем в случившемся охрану образовательного заведения. По его словам, сотрудники школы не среагировали вовремя и не вызвали полицию ещё когда подростки появились в здании и начали вести себя агрессивно. По мнению правозащитника, случившегося можно было бы избежать, если бы ответственные за безопасность лица выполнили свои функциональные обязанности.

Ранее стало известно, что участникам резни в пермской школе грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас же речь идёт о максимальном сроке, то есть пожизненном тюремном заключении. Последнее слово в данном деле скажет суд.


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