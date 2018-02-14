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В Костромской области угонщики закопали легковушку на кладбище

Сегодня, 18:38

В Нерехте, Костромская область, двое молодых угонщиков, чей возраст составлял 21 и 24 года, закопали украденную легковушку в снегу у кладбища. Впоследствии они рассчитывали сдать «добычу» на металлолом.

В Нерехте, находящейся под Костромой, двумя молодыми злоумышленниками был совершён угон автомобиля «ВАЗ» четвёртой модели. Они, для начала, сняли с него детали, которые посчитали самыми ценными и быстро реализуемыми. Кузов автомобиля они решили также не бросать. В дальнейшем угонщики надеялись «определить» его на металлолом. До той поры, пока станет возможна его транспортировка, они зарыли его рядом с кладбищем в снежной куче.

Но местные правоохранители проявили достаточную бдительность. После того, как к ним поступило заявление потерпевшего, они достаточно быстро обнаружили рядом с кладбищем сугроб неожиданно больших размеров.

Подозреваемые были взяты в момент, когда пришли откапывать «добычу». Уголовное дело уже возбуждено. Сообщение сделано пресс-службой регионального УМВД.


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