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На Урале получил срок заказчик убийства главы района

Сегодня, 18:09

В Челябинске получил срок бизнесмен, которого признали виновным, что он был заказчиком убийства главы Красноармейского района. Следствие полагает, предприниматель хотел занять его место, но проиграл на выборах.

 Сообщение сделано пресс-центром региональной прокуратуры. Как установили следователи, в 2015 году предприниматель, которому на тот момент исполнилось 60 лет, участвовал в выборах на должность главы в Красноармейском районе.

Избирательная комиссия не признала его победителем. Мужчина решил, что это стало следствием давления со стороны действовавшего главы этого района.

При этом между ними уже за 10 лет до этого возник конфликт, который привёл к личной неприязни. Видимо, после выборов страсти накалились.

Бизнесмен занялся поиском тех, кто может исполнить «заказ» на конкурента. Он встретился с ними и передал тем всю имеющуюся информацию о «клиенте».

Однако, исполнитель не пошёл на заказное убийство. Он предпочёл сообщить о сделке правоохранителям.

Те задержали заказчика в момент, когда он передавал «киллеру» часть денег, обещанных за убийство. Были изъяты 600 тыс. рублей.

После этого при обыске в жилье бизнесмена нашли незарегистрированный «огнестрел».

В итоге Фемида определила подозреваемому срок в 9 лет.


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