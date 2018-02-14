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В Москве 106-летняя пенсионерка ограбила свою дочь

Сегодня, 16:39

106-летняя жительница Москвы рискует стать фигурантом уголовного производства, которое правоохранители могут возбудить по факту хищения документов и денег у ее дочери. Потерпевшая настаивает, дабы ее мать привлекли к уголовной ответственности.

К московским следователям обратилась местная жительница, заявившая о пропаже личных документов и немалой суммы денежных средств. В совершении уголовного преступления потерпевшая подозревает свою 106-летнюю мать, о чем она указала в постановлении о проведении доследственной проверки.

Стражи порядка Москвы не спешат заводить уголовное дело, ограничившись предварительным изучением криминального инцидента. Специалисты устанавливают размер причиненного ущерба пострадавшей стороне.


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