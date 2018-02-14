В Воронеже похитили 1,4 млн рублей, выделенные на ремонт теплосетей

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В Воронеже разоблачили факт крупного хищения госсредств, выделенных на ремонт теплосетей. По версии следствия, глава одного из предприятий сферы ЖКХ в 2016 году присвоил порядка 1,38 млн рублей.

Установлено, что на одной из городских улиц запланировали ремонт подземных коммуникаций. Чиновник отправил осуществлять работы своих подчинённых, а в документах указал, что ремонт проводил подрядчик, на оплату услуг которого якобы и было потрачено крупную сумму денег. На самом деле указанные средства директор предприятия присвоил себе. В итоге скрыть факт хищения всё же не удалось. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, по месту его работы и жительства проведены обыски. Самому чиновнику грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Ранее мы писали, что замглавы Минздрава Дагестана подозревают в хищении 105 млн рублей. Следователи считают, что чиновник присвоил крупную сумму, выделенную из бюджета на закупку дорогостоящего оборудования.