В Нижнем Новгороде гражданин Камеруна пытался зарезать возлюбленную

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В Нижнем Новгороде 36-летний гражданин Камеруна стал фигурантом уголовного производства, попытавшись зарезать ножом возлюбленную-россиянку. Совершив множество попыток, подозреваемый так и не смог покорить сердце 37-летней потерпевшей, решив совершить кровавую расплату за душевные страдания.

Тяжкое преступление произошло 13 февраля в нижегородском Советском районе. 37-летняя местная жительница передвигалась по расположенной в проезде Клеверный пешеходной дорожке, когда на нее напал 36-летний камерунец. Предполагаемый злоумышленник начал наносить потерпевшей ранения ножом в различные части тела. Остановить новоиспеченного фигуранта уголовного производства сумели случайные свидетели, сбежавшиеся на крики истекающей кровью женщины. Подозреваемого обезоружили и передали в руки полиции, а оперативно прибывшая карета скорой увезла потерпевшую в ближайший госпиталь.

Как выяснилось на допросе, предполагаемый злоумышленник из Камеруна и его жертва отлично знают друг друга. Подозреваемый множество раз пытался завоевать сердце возлюбленной россиянки, однако все время получал отказы. Как итог, обиженный африканец решил мстить. Несостоявшийся убийца пребывает на территории РФ нелегально, подытожили нижегородские стражи порядка.