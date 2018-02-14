В Красноярском крае осудят врача, из-за которого умер пациент

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В Красноярские следователи возбудили уголовное дело по отношению к врачу, из-за неправильного диагноза которого скончался пациент.

Речь идёт о случае в селе Большая Мурта. Там 18 декабря 2017 года на приём к врачу пришёл 44-летний мужчина с жалобами на здоровье. Врач решил, что у него остеохондроз, однако оказалось, что это был острый инфаркт миокарда. В результате пациент скончался.

В следственном комитете уточняют, что врач-терапевт больницы села Большая Мурта 18 декабря прошедшего года принял 44-летнего местного жителя. Мужчина жаловался на проблемы со здоровьем. Врач решил, что это остеохондроз, выписал больному справку о нетрудоспособности и отпустил пациента домой. Дома же ему стало очень плохо, и он скончался. Судмедэксперты заявили, что причиной смерти был острый инфаркт миокарда.

Теперь правоохранители назначили экспертизу для установления причины между действиями врача и смертью мужчины. Также запрошены сведения и медицинские документы погибшего. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 109 УК РФ.

В данный момент расследование дела всё ещё продолжается.