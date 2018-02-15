Два жителя Коми угнали снегоход и случайно утопили его в реке

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В городе Ухта республики Коми двое местных жителей задержаны по подозрению в угоне снегохода «Буран». По версии следствия, злоумышленники незаконно завладели транспортным средством, чтобы покататься, но, выехав на реку, застряли во льду.

Как передаёт региональная пресса, установлена причастность к данному преступлению 32-летнего местного жителя и его 16-летнего приятеля. Угонщики заметили припаркованный снегоход возле одного из частных домов и решили покататься на нём по окрестностям города. Они завели транспорт и отправились к реке, где, попав на лёд, провалились. Молодые люди были вынуждены бросить снегоход, который спустя время полностью ушёл под воду. Личности злоумышленников полиция установила «по горячим следам». Подозреваемые уже сознались в содеянном и подробно рассказали о случившемся.

Ранее мы писали, что в Ленобласти житель Твери угнал автобус. На момент совершения преступления мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.